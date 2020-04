Minori e passeggiate, il pediatra: «Ogni spostamento è a rischio contagio, non abbassare la guardia»

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiarito la questione della "passeggiata" dei minori accompagnati dai genitori. «Non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio per i bambini - ha precisato - ma abbiamo semplicemente detto che se ci sono dei figli minori quando un genitore va a fare la spesa può portarseli dietro».

Nella nuova normativa del Ministero dell'Interno si legge che il bambino può uscire accompagnato da un solo genitore, in prossimità della propria abitazione e per spostamenti indifferibili.

«La normativa - illustra il pediatra Cristoforo Vania - potrebbe essere intesa come un allentamento delle maglie dell'isolamento cui tutti noi siamo costretti, lasciando intravedere la possibilità che genitore e figlio minore, possano uscire anche per solo scopo di svago, ma non è assolutamente così, perché l'epidemia che stiamo vivendo è ancora in corso e purtroppo non sembra ancora debellata.



I numeri dei contagi in Puglia - continua il pediatra - sono ancora in aumento e bisogna assolutamente che ogni genitore abbia ben presente il concetto che ogni spostamento può esporre al rischio casuale di contagio. Il virus continua a circolare ed ha bisogno dell'organismo umano per sopravvivere e moltiplicarsi. Stando in casa impediamo la sua diffusione e continueremo a salvaguardare la salute dei nostri bambini e di tutti noi in generale. Tuttavia qualora si debba uscire non bisogna mai dimenticare le norme igieniche personali e quelle relative al distanziamento sociale che svolgono un ruolo importantissimo nella riduzione della diffusione del contagio».

Il pediatra conclude con un consiglio per tutti i genitori, che in queste ore magari sono confusi e non sanno che decisione prendere per tutelare la salute fisica, ma anche mentale dei propri figli: «evitiamo di portare a passeggio i bambini, perché rimanendo in casa saremo sicuri di non contrarre il virus. Facciamo tutti insieme un ulteriore sacrificio sicuri che tutto passerà quanto prima soprattutto se tutti quanti noi rispetteremo le regole consigliate».