La generosità dei coratini: mascherine e generi alimentari donati a ospedale e protezione civile

Sono giorni difficili questi dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. E mentre il premier Conte annuncia che le misure restrittive saranno prorogate fino (almeno) al 13 aprile e in Puglia si registra il dato più alto sui decessi, ci sono anche le notizie positive, quelle che rallegrano il cuore.

Diversi cittadini, ognuno in proporzione a proprie possibilità e disponibilità, stanno offrendo un aiuto diretto o un sostegno morale a chi sta lavorando in prima linea per contenere il Coronavirus. Una ondata di generosità che coinvolge anche i più giovani.



Gli allievi del liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”, nei giorni scorsi, hanno donato numerose mascherine al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Corato. Nei giorni precedenti la stessa struttura sanitaria aveva ricevuto anche altri doni. Un uomo, che ha chiesto di restare anonimo, ha consegnato 1.000 mascherine. Un altro ancora ha contribuito con una fornitura di altri beni necessari alla vita ospedaliera in tempi di emergenza.



«In questi giorni siamo travolti da uno spirito di generosità che sta spingendo tante persone, giovani o adulti, singoli o in gruppi, delle più varie estrazioni sociali e culturali, a partecipare a questa impresa nella quale tutti siamo coinvolti, per quanto costretti dalla necessità e spinti a fare la nostra parte» racconta un operatore sanitario dell’ospedale di Corato.

È, nel senso primigenio della parola, una partecipazione commovente, ovvero muove collettivamente. E commovente anche nel senso emozionale, che quindi trascinandoci con passione e sentimento, muove le risorse migliori delle nostre comunità. Questo ringraziamento - conclude - le persone se lo meritano, gli spetta, ci contano. Gli si deve».



Un impeto di solidarietà che coinvolge indistintamente tuta la città. In questo momento di particolare emergenza, anche la Farmacia Apulia ha voluto dare un suo contributo alla nostra città donando 500 mascherine da distribuire a tutti gli operatori che quotidianamente lavorano in prima linea e generi alimentari per chi sta attraversando una fase di difficoltà.

Tutto il materiale è stato consegnato alla Protezione civile.

«È un momento difficile per tutti - commentano dalla farmacia - e ora più che mai occorre collaborare gli uni con gli altri. Insieme ce la faremo».

Solo qualche giorno fa riportavamo la notizia del bel gesto degli imprenditori olivicoli, che avevano regalato ventilatori polmonari agli ospedali pugliesi, tra cui l'Umberto I. Gesti inaspettati, generosi, spontanei che rendono l’idea di quanto il problema Covid-19 sia sentito tra la popolazione.