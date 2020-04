Palazzo Gioia, la Corte di Cassazione respinge il ricorso del Comune

La Corte suprema di Cassazione ha rigettato l'ultimo ricorso proposto dal Comune di Corato sull'acquisto di Palazzo Gioia, confermando quindi che la proprietà dell'immobile resta al signor Giovanni Roberto.

Il Comune si era costituito in giudizio dinanzi alla Suprema Corte nell'ottobre 2018 per impugnare la sentenza del Consiglio di Stato il quale, nel luglio di quello stesso anno, stabilì appunto che Palazzo Gioia dovesse tornare di proprietà di Roberto.

Con la sentenza pubblicata oggi, i giudici hanno ritenuto infondati entrambi i motivi su cui si basava il ricorso del Comune e hanno condannato l'Ente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Si tratta dell'ultima decisione di una battaglia giudiziaria iniziata ben 13 anni fa.

I fatti risalgono al 2007, quando il signor Giovanni Roberto acquistò lo storico immobile, venendo però scavalcato dal Comune che - con una delibera di consiglio comunale - decise di far valere il diritto di prelazione riservato agli enti pubblici e di acquisire l'immobile per 900mila euro per destinarlo a "contenitore culturale".

Nel 2010 l'atto del Comune venne annullato "per difetto di motivazione" dal Consiglio di Stato cui il sig. Roberto si rivolse per far valere le proprie ragioni.

Nel dicembre dello stesso anno, il Comune decise allora di rinnovare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile attraverso una nuova delibera di consiglio comunale. Ma Roberto si oppose anche a questo provvedimento e propose un duplice ricorso, sia al Tar Puglia che al Consiglio di Stato. Quest'ultimo, tre mesi dopo, diede ragione al Comune in merito al giudizio di ottemperanza.

Nel ricorso al Tar Puglia, invece, ebbe la meglio Giovanni Roberto il quale eccepì che l'atto di rinnovo della prelazione «avrebbe dovuto essere adottato e notificato all’alienante ed all’acquirente entro 60 giorni dalla pubblicazione o notifica della sentenza del Consiglio di Stato. Invece, la sentenza di secondo grado recante l’annullamento della prima prelazione risulta pubblicata il 26/7/10 e notificata al Comune presso il domicilio eletto l’11/8/10 nonché presso la casa comunale il successivo 12/8; la delibera gravata è stata adottata il 16/12/10 e notificata il successivo 27/12» oltre quindi il termine indicato.

Il Comune decise quindi di impugnare la sentenza del Tar dinanzi al Consiglio di Stato. Ma quest'ultimo, come detto, nel luglio 2018 respinse il ricorso di Palazzo di città e ribadì che la proprietà dell'immobile spettasse a Roberto.

L'ultimo atto, consumato di fronte alla Corte di Cassazione, ha confermato ancora una volta tale decisione.

In tutto questo, il Comune ha restaurato l'immobile e lo ha inaugurato il 3 dicembre 2016.