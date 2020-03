«Sì alle passeggiate per persone con problematiche cognitivo-comportamentali»

Sì alle passeggiate per le persone con problematiche cognitivo-comportamentali.

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, questa mattina ha dato riscontro alle richieste pervenute dalle associazioni “Vivianus” e “Raggio di Sole” che chiedevano di poter far effettuare passeggiate in luoghi isolati o in auto alle persone con problematiche cognitivo-comportamentali.

Così come già previsto dai DPCM - ha chiarito l'unità di crisi del Comune - basterà portare con sé l’autocertificazione in cui si spiega che si esce di casa per motivi di salute e un certificato del medico curante che indica questa necessità.