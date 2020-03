Appello dei genitori di bimbi con problemi cognitivi: «Vitale far uscire i nostri figli all'aperto»

«Passeggiate in luoghi isolati o in auto per persone con problematiche cognitivo-comportamentali e deambulatorie».

È la richiesta delle associazioni onlus Raggio di sole e Vivianus che nei giorni scorsi hanno indirizzato un'apposita istanza al Commissario straordinario del Comune.

«Pur consapevoli della gravità del momento che stiamo vivendo a causa dell'emergenza virologica-pandemica ed in osservanza delle norme di precauzione circa le distanze interpersonali da adottare con l'utilizzo di dispositivi protettivi da indossare (mascherine per la protezione di naso e bocca) - scrivono i presidenti delle due associazioni, Angelo Semeraro e Lorenzo Bucci - vi rappresentiamo le istanze dei nostri associati, dei ns. figli/e e di chi come loro sono affetti da problematiche di tipo cognitivo-comportamentali, per i quali diventa di vitale importanza il praticare delle uscite giornaliere in luoghi all'aperto (ma isolati, dove potersi muovere in libertà) oppure delle semplici "passeggiate" in auto, per permettere loro di scaricare le tensioni e le iperattività di cui sono affetti, naturalmente debitamente accompagnati dai propri genitori o accompagnatori».

Lo stesso appello era stato rivolto l'altro giorno al Commissario dal papà di una bambino autistico che reclamava la possibilità di far uscire il figlio (e chi si trova nella stessa situazione) «a far una semplice passeggiata all’aria aperta in sicurezza e lontano da tutti, anche in aperta natura».