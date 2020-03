​Emergenza Coronavirus, la Questura avverte: «Attenzione ai falsi annunci, sono truffe»

In alcuni condomini della città di Bari sono stati affissi degli avvisi in cui compare falsa intestazione del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) in cui si invitano le persone non residenti a lasciare le abitazioni e si preannunciano controlli da parte delle Forze dell’ordine. «Si tratta di attività truffaldina» fanno sapere dalla Questura di Bari.



E ancora: «si ribadisce di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare immediatamente i numeri di emergenza delle Forze dell’Ordine».

Anche a Corato “l’avviso” non ha tardato ad arrivare, in molti lo hanno già ricevuto sul proprio cellulare attraverso i gruppi social con la foto pubblicata in questo articolo.

Il testo dell'avviso-truffa

«Ai sensi dell'art. 650 c.p. si comunica ai cittadini quanto segue: si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza.

Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private. Si prega alla richiesta di presentare i seguenti documenti: documento di identità con foto e specificato indirizzo di residenza, documento di locazione/contratto di affitto, altri documenti che comprovino la presenza in domicilio differente dal proprio di residenza per gravi motivi di necessità quali malattia, assistenza agli anziani (comprovata da certificazione medica) motivi inderogabili di lavoro che rientri nella relativa categoria Ateco.

Tutte le presenze non giustificate verranno denunciate ai sensi dell’art. 1 C. 1 dll’8/20 disposto dall’Art. 3 comma 4 DL 23/20, art. 6 art 4 comma 2 che prevede ammenda fino a 206 euro, arresto fino a 3 mesi, reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi».