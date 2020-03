La Asl Bari ufficializza: «A Corato 2 casi di Covid-19». Con il contagio del 16 marzo diventano 3

Tanto richiesti, alla fine sono arrivati. La Asl di Bari, attraverso il suo ufficio stampa, nella serata di oggi ha diramato una nota sui casi confermati di Covid-19 a Corato.

«Sono stati accertati due casi di positività al Covid-19 a Corato - si legge nella nota - uno giunto al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Corato e l’altro all’interno del Poliambulatorio di viale Ettore Fieramosca del distretto 2. Come da protocollo ministeriale sono state espletate tutte le procedure di sanificazione degli ambienti sia nel pronto soccorso dell’Umberto I che nel Poliambulatorio. Sono in isolamento precauzionale i contatti stretti».

Stando alla nota della Asl, il caso giunto al Pronto soccorso potrebbe essere quello in seguito al quale il personale sanitario è stato posto in quarantena, di cui vi abbiamo parlato ieri. Il contagio avvenuto nel poliambulatorio, invece, è evidentemente la motivazione per cui la struttura è stata chiusa, come riferito oggi.

Oltre ai due casi già citati, la Asl Bari non ha però conteggiato il primo e unico contagio ufficialmente comunicato dal Comune il 16 marzo scorso: un uomo di circa 50 anni ricoverato nell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Contattato per un chiarimento sul punto, l'ufficio stampa della Asl Bari ha precisato che «i due contagi indicati nella nota sono solo quelli rilevati in strutture sanitarie Asl Bari e non tutti quelli presenti in città».

I due casi indicati dalla Asl vanno quindi aggiunti al primo contagio del 16 marzo: circostanza che porta i casi di Covid-19 accertati a Corato a quota 3.