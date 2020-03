Auto in fiamme nella notte su via Prenestina Copyright: CoratoLive.it

Auto in fiamme in piena notte, attorno alle 3 su via Prenestina, davanti alla palazzina che affaccia sullo stadio.



A prendere fuoco è stata una Opel Agila. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che in pochi secondi hanno domato le fiamme limitando l'incendio solo alla parte anteriore dell'auto.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase d'accertamento. Sul posto anche una pattuglia dei Metronotte.