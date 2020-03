Coronavirus: 42 casi in più in Puglia, 18 nel Barese. Tre i morti

L'aggiornamento odierno dei dati sui soggetti positivi a Covid-19/Coronavirus sale a 478 (466 attribuiti a residenti nelle province della regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia; 10 attribuiti a residenti di altre regioni).

Oggi sono stati effettuati 613 test in tutta la regione. Si registrano 42 nuovi casi attribuiti ai residenti in Puglia, cosi suddivisi: 18 in Provincia di Bari; 1 in Provincia Bat; 4 in Provincia di Brindisi; 16 in Provincia di Foggia; 1 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto.

Risultano decedute tre persone, una di 79 anni nella provincia Bat, una nella provincia di Bari e una donna in provincia di Foggia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il sistema di rilevazione regionale dei dati sui soggetti positivi a Covid-19/Coronavirus da oggi cambia. D’ora in poi il dato pugliese sarà allineato a quello comunicato nella conferenza stampa del Dipartimento della Protezione civile e sarà possibile mettere a confronto i dati con il giorno precedente.

La tabella

Dato per provincia 19.03.2020 18.03.2020 Differenza BARI 137 119 18 BAT 26 25 1 BRINDISI 75 71 4 FOGGIA 134 118 16 LECCE 71 70 1 TARANTO 23 21 2 TOTALE REGIONE 466 424 42 non nota (in elaborazione) 2 14 -12 Fuori Regione 10 0 10 TOTALE (DATO PROTEZIONE CIVILE) 478 438 40