Virus, il titolare di Delizie Casearie: «La mia attività messa alla gogna, denuncio i diffamatori»

Lo avevamo detto ieri, in coda alla notizia in cui veniva annunciato il primo caso di contagio da Coronavirus a Corato: anche qui in città, ben prima della conferma ufficiale della positività, è partita la "caccia all'untore". E gli effetti, purtroppo, non hanno tardato a manifestarsi.

È successo nei giorni scorsi con il Gran Caffè e, oggi, succede di nuovo con il caseificio Delizie Casearie, costretto a difendersi dalle accuse mosse sui social.

A raccontare la vicenda è il titolare, Mimmo Caterina.

«A seguito del primo caso di Coronavirus accertato a Corato - spiega - è partito l'inevitabile tam tam di messaggi sui vari social che da un lato aumentano la soglia di attenzione dei cittadini ma che dall'altro, laddove calunniosi, hanno l'effetto di gettar fango e mettere alla gogna persone o esercizi commerciali che possono aver avuto contatti diretti o indiretti con la persona contagiata. Questo è quello che è accaduto alla mia attività commerciale denominata "Delizie Casearie", sita in viale IV Novembre 1.

Infatti da ieri circolano numerosi messaggi sui social in cui si invita la cittadinanza a "non andare" al mio caseificio perché "un parente del tipo trovato positivo a Corato, lavora là...". Ora, se è vero che un parente della persona purtroppo contagiata dal Coronavirus lavora alle mie dipendenze, è altrettanto vero che la mia azienda è da sempre, senza timore di smentita, attenta al pieno rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie, a maggior ragione in questo momento così delicato.

Io, insieme ai miei soci e ai miei dipendenti, ho adottato sin da subito tutte le precauzioni e le misure di sicurezza previste dalla normativa sul Coronavirus. Ad ogni modo, a scopo precauzionale, ho concordato con il mio dipendente vittima di questa ingiusta incriminazione - atteso che lo stesso gode di ottima salute - di non accedere al mio caseificio per il periodo necessario all'accertamento ufficiale di assenza di contagio. In ogni caso - conclude Mimmo Caterina - mi riservo fin da ora di sporgere denuncia-querela nei confronti di chi ha diffamato il buon nome della mia azienda».