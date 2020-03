Coronavirus, raggiunti i 200 contagi. Sono 11 i nuovi casi nel Barese. Quattro le vittime

Con l'aggiornamento di oggi alle 20 salgono a 200 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.

Nella giornata odierna sono stati effettuati 232 test in tutta la regione. Di questi, 190 sono risultati negativi e 42 positivi. I nuovi casi positivi sono cosi suddivisi: 11 in provincia di Bari; 2 in provincia Bat; 7 in provincia di Brindisi; 10 in provincia di Foggia; 10 in provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto.

Nella provincia di Bari è deceduto un paziente di 96 anni con patologie pregresse. Nella provincia di Lecce sono deceduti tre pazienti: di 81, 79 e 99 anni con patologie pregresse.

Con questo aggiornamento i Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Intanto il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, informa che il padiglione Asclepios all’interno del Policlinico di Bari sarà riservato esclusivamente all’emergenza Covid-19 e attrezzato con posti letto di terapia intensiva. Sono cominciate oggi le operazioni di trasferimento dei reparti attualmente ospitati ad Asclepios per fare spazio alla nuova organizzazione. A lasciare l’edificio sono state già le unità operative complesse di Medicina Riabilitativa e Urologia. Nei prossimi giorni il trasloco continuerà con gli altri reparti. Il piano prevede lo spostamento dei pazienti ricoverati e di tutta la documentazione clinica in altri plessi del Policlinico di Bari. Gli ambienti svuotati saranno puliti e sanificati, pronti a ospitare i casi gravi di Coronavirus accertati.