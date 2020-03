In attuazione dell’indirizzo strategico fornito dal Comando Generale della Guardia di Finanza ai Reparti territoriali e delle direttive del Comando Regionale Puglia, il Comando Provinciale di Bari ha intensificato le attività di controllo economico del territorio e del web per contrastare le condotte di chi - approfittando dell’attuale situazione emergenziale correlata alla crescente diffusione del virus COVID-19 - esegue pratiche commerciali disoneste, truffe e frodi a danno dei consumatori, con la vendita di prodotti sanitari a prezzi esorbitanti o non conformi alle norme.

In questi giorni il I Gruppo Bari e il Gruppo Barletta hanno sequestrato oltre 5.300 articoli sanitari nelle province di Bari e BAT, tra mascherine di protezione individuale, detergenti e guanti in lattice, commercializzati in violazione delle disposizioni del Codice del consumo e in materia di sicurezza prodotti.

Lo scorso lunedì l’operazione “Antivirus” - effettuata dal dipendente I Gruppo Bari, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Bari - ha consentito di sottoporre a sequestro penale oltre 30.000 prodotti (mascherine protettive, gel e salviette per le mani), vendute con modalità fraudolente e truffaldine, per un valore di mercato di circa 220.000 euro. Nell'occasione sono state svolte oltre 30 perquisizioni in ben 22 Comuni delle province di Bari e BAT. In particolare, le imprese destinatarie dei sequestri avevano messo in vendita gel e salviette igienizzanti per le mani presentandoli - con scritte e simboli ingannevoli sulle confezioni nonché con messaggi pubblicitari - come prodotti con azione disinfettante e, comunque, a prezzi decisamente più alti rispetto a quelli praticati prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria in Italia per il Covid-19.

Dopo questa operazione le Fiamme Gialle del I Gruppo di Bari e del Gruppo Barletta hanno incrementato le analisi di rischio, attraverso le numerose banche dati disponibili e mediante mirate attività di screening e riscontro delle segnalazioni pervenute da numerosi cittadini a carico di alcuni esercizi commerciali - principalmente farmacie, ferramenta e commercianti all'ingrosso e al dettaglio, anche attraverso note piattaforme di e-commerce, di saponi, detersivi e profumi - che vendevano articoli sanitari correlati all’emergenza del Coronavirus.

I militari della Compagnia di Altamura hanno sottoposto a sequestro amministrativo presso una locale ferramenta nonché un commerciante di saponi e detersivi di Gravina in Puglia oltre 1.000 mascherine di protezione individuale non sicure per la salute dei consumatori, in quanto prive di marcatura e di indicazioni in lingua italiana.



La Compagnia di Monopoli ha, invece, sequestrato - sempre amministrativamente - presso due supermercati di Conversano e Polignano a Mare e una profumeria di Monopoli oltre 3.300 tra igienizzanti e guanti in lattice privi di etichettatura in lingua italiana, che non offrivano, quindi, alcuna garanzia sulla loro composizione nonché sulla loro sicurezza ed efficacia.

Anche la Compagnia di Trani e la Tenenza di Molfetta hanno effettuato presso due farmacie, rispettivamente, a Ruvo di Puglia e a Terlizzi un sequestro di circa 750 mascherine non conformi alla normativa in materia di sicurezza prodotti e prive del marchio .

Infine, la Compagnia di Andria e la Compagnia di Barletta - a seguito di specifiche segnalazioni giunte al numero di pubblica utilità 117 della Guardia di Finanza - hanno sequestrato presso due farmacie, ad Andria e a Barletta altre 260 mascherine, anch’esse non in linea con le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza prodotti.

Al termine delle operazioni, i titolari delle attività sono stati segnalati alle competenti Camere di Commercio e ora rischiano una sanzione amministrativa fino a oltre 25.000 euro, la cui misura sarà determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.