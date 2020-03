C’è un tempo per uscire e un altro per restare in casa. Lo sanno bene i tanti che in questi giorni stanno trascorrendo il proprio tempo tra le mura domestiche. Forse l'obbligo di dover restare in casa sta facendo avvertire una comune sensazione di "asfissia". Ma non deve esserci alcuna fretta, non in questi giorni. Occorre solo trovare la maniera migliore per ingannare il tempo che scorre più lentamente del solito.

#iorestoacasa non è solo un motto. È anche un nuovo stile di vita. La convivenza forzata con i figli sta regalando tempo ai genitori e un motivo in più per trascorrerlo insieme. Sta facendo riscoprire vecchi interessi come suonare la chitarra o leggere un buon libro, guardare un film, sperimentare nuove ricette, preparare torte e zeppole o dedicarsi agli amici a quattro zampe.



Poi ci sono gli universitari, per i quali il tempo non è mai abbastanza, e che in questi giorni - magari - approfittano per studiare.

C’è poi chi, per necessità, sta continuando a lavorare lamentando la difficoltà di non sentirsi completamente al sicuro e tutelato. Chi ne ha la possibilità, invece, ha optato per lo smart working, trasformando casa in un nuovo e stimolante ambiente di lavoro.



«I bambini, invece, sono un po’ meno felici, a tratti apatici. Quasi non vedono l’ora di tornare a scuola e rivedere le maestre e gli amichetti», spiegano alcune mamme. Per qualche ora, molti di loro, si sono divertiti a creare cartelloni e bandiere con un forte messaggio di speranza.