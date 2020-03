Il consiglio dal "quadrilatero della moda": «Rinunciamo a qualcosa per il bene di tutti»

Chi si è trasferito al Nord non dimentica il suo Sud. È il caso di Antonio Lucatelli, 29enne coratino doc, chef da circa 4 anni e mezzo in uno degli hotel più prestigiosi di Milano.

Anche da lui è arrivato un appello spontaneo in merito al comportamento da tenere per limitare i contagi del Coronavirus.

Qual è la situazione dove vivi?

«Lavorando nel cosiddetto "quadrilatero della moda" - racconta Antonio - e sono abituato a vedere tutti i giorni tantissima gente che fa shopping, turisti che cercano qualche bel posto dove poter fare un buon aperitivo o una buona cena, gente che corre in abito dalla mattina alla sera per trovarsi nei propri uffici in orario, piazze affollate di artisti che suonano e cantano. Ecco, dimenticate tutto questo. A riempire la città ora sono soltanto le sirene delle ambulanze che vanno avanti e indietro. Mi trovo da più di due settimane nella cosiddetta "zona rossa" e vi posso garantire che non è per niente bello.

All'inizio mi son detto "è un sogno", ma poi nel momento in cui ho constatato che fosse la realtà dei fatti, non vi nascondo che ho cominciato ad avere quel minimo di paura ed è da li che giorno dopo giorno andando avanti ricevo continuamente un sacco di chiamate e messaggi sopratutto da tutti i miei familiari e dai miei amici che vivono in Puglia per chiedermi se stessi bene. Vivo dalla mattina alla sera in cucina perché sono innamorato del mio lavoro, ma ad oggi tutto questo non è più possibile perché la situazione che stiamo affrontando va sempre più degenerando e quindi di conseguenza i nostri ospiti in arrivo hanno dovuto cancellare tutti i soggiorni per tutto il mese di marzo. Anche gli eventi sono stati annullati. E non vi dico neanche le cifre di ricavo perse»

Hai pensato di "fuggire" a Corato?

«Ho avuto la possibilità di poter tornare in Puglia per poter starmene a casa bello tranquillo con la mia famiglia e i miei nipoti, ma ho detto no, io resto a casa. Neanche per me è facile restare a casa da solo, ma lo faccio per il bene di tutti al fine di evitare contagi. Mi pare di capire tramite i social che la gente tornata al sud si sente grande come per dire "io ce l'ho fatta. Ma è proprio qui che vi sbagliate e sicuramente non vi rendete delle conseguenze che si possono causare»

«Vorrei dare un contributo di responsabilità a tutti i miei concittadini: adoperate tutte le misure sanitarie per far salvare voi e il prossimo. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Non è facile ma, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene non solo del Sud ma dell'Italia. Una volta che si supererà tutto questo, sicuramente sarà anche merito nostro».