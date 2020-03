Caos anche nel carcere di Trani, scoppia la rivolta dei detenuti

Dopo le proteste in molte carceri d'Italia, disordini si stanno verificando anche nel penitenziario di Trani.

Alcuni detenuti del carcere maschile, infatti, avrebbero dato fuoco a lenzuola e si sarebbero recati sul tetto della struttura in segno di protesta, a quanto pare per le restrizioni legate all'emergenza Coronavirus.

Le forze dell’ordine sono intervenute in assetto antisommossa per placare i disordini. Giunti sul luogo anche i vigili del fuoco per spegnere gli incendi. In volo anche un elicottero per sorvegliare la zona dall'alto.

Seguono aggiornamenti.