È arrivato ed è in fase di allestimento il container destinato all'ospedale di Corato per assicurare un percorso distinto e protetto per il pre-triage dei pazienti che accusano sintomi respiratori e per gestire i casi sospetti di Covid-19.

Come in tutti i presidi dell'ASL Bari, all'interno del container si svolgeranno le attività di triage e isolamento fino all’eventuale trasferimento nella unità operativa di malattie infettive più vicina, secondo le modalità di trasporto previste nella massima sicurezza per paziente e operatori.

La struttura esterna temporanea sarà a disposizione dell'ospedale per due mesi, ma il servizio sarà prorogabile secondo le necessità che si dovessero riscontrare in base all’evoluzione del quadro epidemiologico dell’epidemia da Covid-19.