L'appello di Daniele, immunodepresso: ​​«Coratini, vi prego, restate a casa»

«Coratini, vi prego, restate a casa. Rispettate le regole per fermare il Coronavirus. È importante per me, immunodepresso, e per tanta gente che come me combatte da anni».

Laddove non arrivano le parole degli scienziati e dei decreti del governo, magari arriveranno le righe scritte da un giovane coratino.

Lui si chiama Daniele, ha 40 anni, e cinque anni fa è stato colpito da leucemia. Ha combattuto contro la malattia e sta vincendo la sua battaglia. Sforzi enormi che però rischiano di essere vanificati da un virus. Anche per lui e per chi lotta come lui - oltre che per l'intera comunità - è giusto cambiare il nostro stile di vita per un breve periodo e fare quanto gli scienziati e il governo chiedono per bloccare l'epidemia.

«Mi chiamo Daniele, ho 40 anni, sono un vostro concittadino e sono immunodepresso» racconta Daniele. «Cinque anni fa sono stato colpito da una brutta malattia chiamata leucemia, ma ho combattuto sul serio. Solo chi ci è passato sa cosa vuol dire. Il trapianto del midollo è la cosa meno dolorosa perché i veri problemi arrivano dopo. Essere immunodepresso vuol dire che anche un semplice raffreddore può farmi morire. A distanza di 5 anni posso dire che vivo, ma con tantissimi problemi fisici che non sto ad elencarvi. Basta dire che per questi problemi ho dovuto chiudere la mia attività di caffetteria.

Vi scrivo - prosegue - per un semplice motivo: vorrei farvi capire la mia posizione e quella di molti altri come me che sta combattendo la immunodepressione e la pericolosità di questo Coronavirus. Se dovessi essere contagiato purtroppo non ci sarebbe cura, morirei. E sinceramente morire dopo aver combattuto la leucemia, per un virus, mi darebbe un senso di vuoto. Ecco perché faccio un appello a tutti voi coratini e non, di avere buon senso e rispettare questo decreto in atto. Restate a casa, lo so è impegnativo per mille problemi: lavoro, attività e tanto altro. Ma vi assicuro che tutto si fermerebbe comunque se fossimo contagiati in tanti a Corato.

Quindi concittadini, se sono stato capace io a stare 10 lunghi mesi chiuso in 4 mura di una camera di ospedale, penso che un piccolo sforzo di 2/3 settimane può farlo chiunque! Ho una splendida figlia di nome Cristel che non vedo da 8 giorni e Dio solo sa come mi sento. Ma io combatto anche per il suo bene e per tutti coloro che le stanno vicino. L'ho lasciata solo per 10 lunghi mesi ed ora che ha 8 anni lei capirà il gesto che ora mi tocca fare. Abbiate buon senso per le persone come me - conclude Daniele - ve lo chiedo per favore. Abbiate buon senso per i vostri cari. Abbiate buon senso per tutti i vostri concittadini. Un saluto a tutti».