Coronavirus, il Comune procede alla sanificazione delle scuole

Via alla sanificazione delle scuole e sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura.

Sono i principali provvedimenti adottati dal Comune di Corato nella riunione operativa che si è tenuta ieri a Palazzo di Città, al fine di dare continuità alle misure di informazione e prevenzione stabilite nei giorni scorsi e dare attuazione alle misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all’emergenza del Covid-19.

I dettagli. Nel corso della riunione si è quindi stabilito di procedere, nel periodo di chiusura, alla disinfezione e sanificazione di tutte le scuole della città, viste peraltro le istanze pervenute dai vari dirigenti scolastici. È stato inoltre precisato che la sospensione delle attività fino al 15 marzo, così come la disinfezione e la sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati, riguardano anche i servizi scolastici integrativi come ludoteche e doposcuola. Chiusi fino al 15 marzo anche il Centro aperto polivalente per minori e assistenza domiciliare educativa e il Centro di ascolto per le famiglie.

Si è deciso anche di sospendere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della minima distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.



Consentito lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sia pubblici che privati, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti i casi dovranno essere rispettate le raccomandazioni del decreto ministeriale.



Il Comune invita poi l’azienda del trasporto pubblico a reiterare la sanificazione dei mezzi. Si procede, con decorrenza immediata, anche alla disinfezione e sanificazione di tutti i bagni pubblici.

Per rendere note alla cittadinanza le varie misure adottate, è prevista l'affissione di un apposito manifesto.