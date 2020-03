Spaccio e reati contro il patrimonio, coratino in carcere

In collaborazione con Rufee Pet Friendly Quel sogno chiamato Rufee Pet Friendly: dal primo bagnetto al “taglio su misura” Le foto

Filippo Rutigliano, 26 anni. Caratteristica numero uno: ha una spietata passione per gli animali. Due anni fa ha inaugurato Rufee Pet Friendly a Corato, un negozio specializzato in toelettatura e vendita di mangimi e accessori per animali. Lo sbocco naturale per la tua “passione