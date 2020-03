Coronavirus, la Asl: «In ospedale consentito l'ingresso a un solo visitatore per paziente»

Accessi limitati allo stretto necessario, igiene delle mani in entrata e uscita, evitare il contatto con suppellettili.



Alla luce dell'emergenza legata al Coronavirus, la direzione generale della Asl Bari ha diffuso nuove regole da rispettare per accedere negli ospedali e nei servizi ambulatoriali, in modo da regolamentare le modalità per l’ingresso di parenti, visitatori e accompagnatori e ridurre al minimo le possibilità di eventuali contagi nei luoghi di degenza e cura.

Di seguito il testo completo delle disposizioni:

«Alla luce della particolare situazione nazionale riguardante l'attuale infezione da coronavirus “SARS COV-2”, con continuo evolversi del quadro epidemiologico, e in considerazione anche dell'afflusso delle particolari utenze che accedono ai Presidi Ospedalieri della Asl Bari, a scopo puramente cautelativo, a far data da oggi 27 febbraio e salvo successive determinazioni, si dispone che:

Per le visite ai degenti:

1. sia consentito l'ingresso a solo N.1 parente/visitatore, (sempre lo stesso per l’intera durata di degenza del paziente) che non abbia evidente sintomatologia respiratoria (coriza, tosse, ecc.), esclusivamente nelle fasce orarie stabilite.

2. sia praticata l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone o frizionamento con soluzione idroalcolica) all’ingresso e all'uscita dal reparto di degenza.

3. sia evitato il contatto con superfici e suppellettili dell'ospedale, potenzialmente contaminati (spalliera del letto, maniglie, arredi, pareti, ecc.).

Per gli utenti dei servizi/ambulatori:

1. l’accesso dovrà avvenire singolarmente.

2. sarà consentito l’ingresso/assistenza di solo N.1 accompagnatore esclusivamente nei casi di comprovate limitazioni e incapacità funzionali, ovvero di minore età.

I Direttori e Coordinatori delle Unità Operative sono invitati ad affiggere, tale comunicazione all'ingresso, a vigilare sull'accesso dei visitatori/parenti/accompagnatori e a richiedere, in caso di situazioni di conflittualità e mancato rispetto della presente direttiva, l'intervento delle Guardie di Vigilanza e/o delle Forze dell'Ordine».

La situazione a ieri. Il direttore del dipartimento sanità della Regione Puglia, Vito Montanaro, comunica che i 10 tamponi esaminati ieri dal laboratorio di riferimento regionale per SARS-CoV-2, l’agente del COVID-19, hanno dato esito negativo. I casi in Puglia, pertanto, rimangono sempre 3: il caso proveniente da Codogno, che sta già bene e che rimarrà in monitoraggio fino a quando i tamponi non si negativizzeranno e potrà essere dimesso, e i due contatti stretti, risultati positivi ma asintomatici, che rimangono ancora in quarantena. Giunge, inoltre, notizia ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità che il primo caso sospetto accertato in Puglia è un caso confermato di SARS-CoV-2.

Si ricorda che le persone che abbiano fatto ingresso in Puglia ovvero nel territorio di competenza della Asl di Bari e che abbiano transitato o sostato negli ultimi 14 giorni nelle zone a rischio epidemiologico ( Cina e Corea del Sud) o nelle Regioni Italiane ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Regione Veneto: Vò.), devono comunicare tale circostanza al proprio Medico di Medicina Generale ovvero Pediatra di Libera Scelta per i residenti o in assenza, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Bari indicando: nome, cognome, data di nascita, residenza, conviventi, data di arrivo e comune di provenienza, esclusivamente attraverso il Numero Verde o e-mail.

http://www.regione.puglia.it/coronavirus-cosa-fare

N.V. 800 055 955 attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 14.45 alle 18.15. Il sabato dalle 08.30 alle 12.00.

Email: sorveglianza.coronavirus@asl.bari.it

Nel portale dedicato della Regione Puglia sono disponibili aggiornamenti in tempo reale: www.regione.puglia.it/coronavirus

La Regione Puglia ha inoltre istituito il numero verde attivo dalle 8 alle 22 800713931.