Coronavirus, in città sanificati i mezzi di trasporto pubblico e gli scuolabus

Anche in città vengono adottate misure precauzionali per evitare la diffusione del Coronavirus.

Diverse le decisioni prese in una riunione operativa che si è svolta giovedì scorso in Comune, a seguito dell’adozione da parte del presidente della giunta regionale dell’ordinanza con la quale sono state impartite le misure informative e di prevenzione per far fronte alll’emergenza del Covid-19.

All’esito dell’incontro, il commissario straordinario Paola Maria Bianca Schettini, con il supporto delle strutture tecniche comunali competenti, ha assunto le seguenti iniziative.

È stata disposta l'affissione nell’intera città di un manifesto in cui sono evidenziate le informazioni e le misure di prevenzione igienico-sanitarie impartite dal Ministro della Salute per l’emergenza del Coronavirus, nonché l'affissione negli uffici comunali delle misure di informazione e prevenzione dettate dal Ministro della Salute e richiamate nella suddetta ordinanza regionale.

Le informazioni e le misure di prevenzione igienico-sanitarie da adottarsi sono state comunicate a tutte le scuole pubbliche e private e alle associazioni di categoria degli esercizi commerciali e pubblici esercizi. Al momento non è prevista la sanificazione degli istituti scolastici.

L’azienda per il trasporto urbano deve poi procedere alla quotidiana sanificazione dei mezzi utilizzati. Lo stesso vale per i mezzi utilizzati per il trasporto scolastico.

Viene disciplinato l’accesso del pubblico agli uffici comunali, al fine di evitare sovraffollamento dell’utenza. In più tutti gli ingressi utilizzati dal pubblico per accedere agli uffici comunali, appena disponibile il materiale necessario, saranno dotati di sistemi di igiene e soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

L’azienda incaricata deve provvedere alla quotidiana pulizia dei bagni pubblici e a sanificare più volte gli ambienti utilizzando la candeggina.