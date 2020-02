Si contano i primi danni a causa del forte vento che sferza la città da ieri.

Questa mattina un cipresso è caduto in un viale del cimitero, per fortuna senza causare feriti. Altri alberi sono caduti anche su via Trani: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato.

Alla centrale operativa della polizia locale sono stati segnalati un palo Telecom pericolante su via Maglioferro e la chioma di un albero finita in parte sulla carreggiata su via San Magno.

Da ieri alle 14 fino alla mattinata di oggi la protezione civile regionale ha diramato l'allerta gialla per venti forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte.