Uomo in stato confusionale e senza documenti. L'appello: «Aiutateci a rintracciare i familiari»

Un uomo in evidente stato confusionale è stato ritrovato a terra, nel piazzale dell'ospedale Umberto I di Corato, in tarda mattinata. Subito è partita la segnalazione alla Polizia Locale che ha diffuso un appello per trovare i familiari dell'uomo.

Il signore, una sessantina d'anni circa, non ha ricordi passati e non ha con sé documenti. Non parla molto e al momento è ricoverato in Ospedale. Per informazioni e segnalazioni è possibile chiamare il numero della Centrale Operativa della Polizia Locale allo 0808721014.