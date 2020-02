Incidente stradale ieri pomeriggio sulla provinciale 231 al km 45+300, all'altezza di Andria. A scontrarsi sono stati una Mercedes C220 e un furgone Iveco Turbo Daily, probabilmente a causa dall'aquaplaning.

Il sinistro si è verificato intorno alle 14, mentre pioveva a dirotto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del nucleo di pronto intervento e infortunistica stradale del Comando di Polizia locale di Andria, un uomo di Corato alla guida della sua Mercedes stava procedendo sulla strada provinciale in direzione Bari, quando è finito su una grossa pozzanghera presente sulla carreggiata. Il veicolo ha sbandato e, in testa coda, ha invaso la corsia opposta, urtando violentemente contro il guard-rail con la parte anteriore e girandosi. In quel momento sopraggiungeva il furgone che non ha potuto evitare l'impatto con l'auto.

Ingenti i danni ai veicoli. Mentre, nonostante la violenza dell'impatto, i due conducenti sono rimasti illesi. Divelto il guard-rail che però ha resistito bene all'impatto, evitando che l'auto precipitasse nella scarpata sottostante.