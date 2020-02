Sacchi sospetti in via Ruvo, contenevano rifiuti pericolosi

Alcuni sacchi sospetti, lasciati esposti da molti mesi in attesa di essere smaltiti, sono stati ritrovati in via Ruvo. Sui numerosi sacconi di tipo “big bag” di colore bianco erano apposte etichette di classificazione Cer (Classificazione Europea dei Rifiuti) che segnalavano la presenza di materiale la cui natura era quasi certamente pericolosa.

Per questo sono intervenute le Guardie per l’Ambiente che, assieme al personale ispettivo del Dipartimento di prevenzione della Asl, hanno verificato la natura dei rifiuti e hanno richiesto l'immediato conferimento mediante l’inoltro alla filiera di recupero, trattamento o smaltimento previsto dalla legge, per preservare l’integrità delle matrici ambientali. Successivamente i sacchi sono stati rimossi e sono in corso ulteriori accertamenti.



«I rifiuti non devono mai rappresentare o costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione o comunque un pericolo per la salute pubblica», spiegano le Guardie per l'Ambiente. Del ritrovamento è stato informato anche il Commissario Prefettizio e l’Arpa Puglia