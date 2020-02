Auto contromano sulla provinciale 231. Alla guida un 90enne

Un errore che poteva costare carissimo. Nella tarda mattinata di oggi un 90enne coratino alla guida di una vecchia Ford Escort station wagon ha imboccato contromano la ex statale 98 e si è ritrovato all'altezza del pastificio Granoro, in direzione Andria, nel senso opposto a quello di marcia.

Attimi di paura per i conducenti degli altri veicoli che si sono improvvisamente trovati dinanzi l'auto dell'anziano. Tutti hanno però fortunatamente visto in tempo la Ford e sono riusciti a fermarsi evitando scontri e tamponamenti. Sul posto è poi giunta una volante dei carabinieri che ha provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada.

Al 90enne è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Il precedente. Sulla stessa 231 c'è un terribile precedente nel quale si verificarono due morti e cinque feriti. Era il 29 agosto del 2014. Una Volkswagen Up con a bordo madre e figlio, entrambi di Altamura, per errore imboccò la ex 98 contromano all'altezza della stazione di servizio Agip. Appena immessa sulla provinciale, l'utilitaria si trovò dinanzi un pullman di linea in servizio da Spinazzola a Bari. L'impatto fu inevitabile e devastante. Le due persone a bordo della Volkswagen persero la vita, mentre altre cinque rimasero ferite.