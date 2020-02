"Giustizia svenduta", Nardi colto da malore prima dell'udienza

È stato colto da un malore questa mattina l'ex gip di Trani Michele Nardi, atteso a Lecce per l'udienza del processo che lo vede imputato per corruzione in atti giudiziari.

A questo si apprende l'ex gip, arrestato nel gennaio 2019 e attualmente detenuto nel carcere di Matera, avrebbe accusato dei forti dolori addominali tali da impedirgli di affrontare il viaggio per Lecce. Il presidente della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce Pietro Baffa, ha disposto un accertamento presso la Asl di Matera perché verifichi se può essere o meno accompagnato nel pomeriggio e non far saltare l'udienza che prevede l'ascolto di numerosi testi dell'accusa, tra cui anche l'ex procuratore di Trani Carlo Maria Capristo.

Nel processo, oltre a Nardi, sono imputati l'ex ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro, l'avvocatessa Simona Cuomo, Gianluigi Patruno e Savino Zagaria.