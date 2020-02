Incidente in via Vecchia Canosa. Ferito un vigilante Copyright: n.c.

Questa mattina, intorno alle 7, una macchina delle Guardie Campestri di Corato si è scontrata frontalmente con un furgone guidato da cittadini stranieri. Il vigilante è rimasto ferito alla gamba e alla spalla nell'impatto ma le sue condizioni non sono gravi. È stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, l'unità delle Guardie Campestri si stava recando ad una villa dove era scattato l'allarme. Si è immessa su via Vecchia Canosa da via San Vittore e il furgone ha invaso la corsia, causando il frontale.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato.