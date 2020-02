«Grazie ai soccorritori, papà è ancora il mio punto di riferimento»

Sono parole dettate dal cuore quelle scritte da Felice Scarpa, titolare di una stazione di servizio della città. Il 2 gennaio scorso suo padre ebbe un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto. Dopo aver perso il controllo del veicolo, imboccò contromano via Castel del monte e poi finì contro il muro di un palazzo.

I soccorsi delle forze dell'ordine e del 118 si rivelarono rapidi ed efficaci. Così, a distanza di un mese, Felice Scarpa vuole ringraziare con una lettera aperta tutte le persone intervenute.

«I genitori, si sa, sono il punto di riferimento della nostra vita e quando gli accade qualcosa di spiacevole il nostro pensiero va dritto alla ricerca di una loro salvaguardia» scrive Scarpa.

«È proprio quello che è successo quella mattina del 2 gennaio di quest’anno quando una tranquilla mattinata si stava trasformando in un incubo. Erano le 9.30 circa quando presso la mia stazione di servizio un conoscente mi avvisò di un incidente occorso a mio padre nei pressi di via Castel del monte. Col cuore in gola corsi verso il luogo del sinistro e mi ritrovai davanti ad uno scenario drammatico. Mio padre in macchina che sanguinava dal capo e l’autovettura col muso schiacciato contro il muro di un palazzo. C’erano diverse persone che erano accorse a prestare soccorso a mio padre e tra questi una pattuglia della Guardia di Finanza della Compagnia di Trani, composta dall’appuntato scelto Pasquale Lotito e Appuntato scelto Antonio Cafagna tra le prime forze dell’ordine a giungere sul posto, intenti a mettere in sicurezza prima mio padre e poi la zona circostante.

Il loro intervento fu improntato a tranquillizzare mio padre in quanto, in preda ad uno stato confusionale tentava di uscire dall’autovettura col rischio di causarsi danni ben peggiori. Li ringrazio per la professionalità messa in campo volta a gestire quella difficile situazione, cosi come ringrazio la polizia locale di Corato intervenuta con gli agenti Cristina Lupo e Alessio Balzano e le due unità (ambulanza ed auto medica) giunte subito dopo sul posto, i cui componenti medici e paramedici dimostrarono un elevato senso di professionalità e umanità.

Grazie a tutte queste persone - conclude Felice Scarpa - quella brutta giornata ebbe una lieta conclusione, con mio padre che nonostante tutto continua a rimanere il mio punto di riferimento».