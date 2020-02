L'Inter segna a Lecce, allo stadio tifosi salentini aggrediscono 14enne coratino

Tre tifosi del Lecce potrebbero pagare a caro prezzo la violenza messa in atto contro una donna e un ragazzino durante la partita tra i salentini e l’Inter disputata allo stadio Via del Mare il 19 gennaio scorso.

Dopo le indagini della Digos, la Questura di Lecce ha denunciato C.A., 51 anni, e V.S., di 29 anni, entrambi di Copertino, e S.E., 20 anni, di Campi Salentina, con le accuse di lesioni aggravate, tentata rapina, rapina e reato continuato in concorso tra loro e con altri in fase di identificazione. Nei loro confronti è stato avviato il procedimento amministrativo per il Daspo con divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il gol segnato dall’Inter, in curva Sud i tre avrebbero reagito in modo violento all’esultanza di alcuni supporter nerazzurri presenti nel settore adiacente a quello riservato agli ospiti, aggredendo una donna di Fasano colpita alla testa (per lei 10 giorni di prognosi), e un quattordicenne di Corato che, a causa degli spintoni ricevuti, è caduto dai gradoni della curva. Per lui, varie escoriazioni medicate dagli operatori sanitari in servizio nello stadio.

Uno dei tre tifosi, C.A., è stato denunciato anche per aver dato fuoco a una sciarpa sottratta a un sostenitore dell’Inter e sventolata poi come trofeo all’indirizzo del settore ospiti.