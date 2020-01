La questione baby gang arriva a Roma, in Parlamento. L'onorevole leghista Rossano Sasso è intervenuto durante la seduta di ieri denunciando gli episodi di violenza che hanno caratterizzato questo inizio gennaio.

«I protagonisti di questi episodi in stile Arancia Meccanica - dice Sasso - sono purtroppo giovani che in branco agiscono indisturbati e colpiscono con cattiveria, in una disgustosa situazione di esaltazione di emulazione ma la cosa più brutta è la mancanza di risposta da parte dello Stato. Una risposta c'è stata, ringraziamo i poliziotti e i carabinieri, ma sono pochi. Per questo - ha concluso l'appello l'onorevole leghista - chiedo la massima autorità in tema di pubblica sicurezza, di occuparsi di più di questa cittadina perché Corato merita rispetto».

Questo pomeriggio, sul tema, è arrivata anche la nota della senatrice Angela Piarulli del Movimento Cinque Stelle. «La sicurezza a Corato e dei paesi limitrofi è una questione di massima importanza - afferma l'onorevole pentastellata - gli episodi di micro e macro criminalità accaduti sono troppi, il clima generale non risponde alle esigenze di massima serenità dei cittadini. Me ne occupo nel mio incarico di senatrice e rappresentante del territorio fin dall'inizio del mandato».

«Sono convinta si debba agire il modo articolato - continua la Piarulli - muovendosi su più fronti. A fine novembre ho parlato proprio di questo argomento con il commissario prefettizio di Corato, esponendo anche il contenuto di un'interrogazione al governo che ho presentato nel maggio del 2019, interrogazione a risposta scritta n. 4-01695. La risposta del ministero dell'Interno conteneva i dettagli di diversi interventi pianificati per contrastare in particolare lo spaccio di droga. Ho presentato e presenterò ancora proposte normative pensate specificatamente per affrontare questi problemi legati all'ordine pubblico a specifiche attività criminose "città sicure". Ho avuto incontri ed interlocuzioni con l'allora Prefetto di Bari, Marilisa Magno, su queste tematiche, sollecitando l'indizione di comitati di Sicurezza e l'interessamento per la costruzione della questura di Andria».

Sull'intervento dell'ex senatore Perrone commenta: «Sono contenta che anche altri rappresentanti del territorio e ex parlamentari abbiano iniziato ad interessarsi a questo tema particolarmente sensibile, l'importante è l'atteggiamento costruttivo e l'esclusiva tutela dell'interesse dei cittadini. Un impegno a favore della cittadinanza costante.