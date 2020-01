Rapinò un supermercato, arrestato un 28enne

Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato di polizia di Corato hanno arrestato un 28enne ritenuto responsabile di rapina aggravata.

L'accusa è di aver rapinato un supermercato di Corato verso le 13 del 20 settembre 2019. L'uomo, con il volto coperto da un passamontagna e armato di un coltello con lama in acciaio di 15 centimetri, avrebbe minacciato la cassiera costringendola ad aprire le casse per poi impossessarsi del denaro, circa mille euro, per poi darsi alla fuga.

L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato condotto presso la casa circondariale di Trani.