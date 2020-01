Il comandante Milillo: «Attenzione alta soprattutto nel centro storico»

Il comandante della Polizia Locale, Paolo Milillo - che ricopre anche il ruolo di dirigente ai servizi sociali - fa il punto su cosa è stato fatto e su cosa si sta facendo sul piano sociale e della sicurezza per contrastare il crescente numero di casi legati alla delinquenza giovanile.

«Sul territorio - commenta Milillo - sono attivi altri servizi per minori e famiglie. Il centro polivalente per minori ha la finalità di supportare sia minori per attività di doposcuola, ludoteca e intrattenimento mentre il centro famiglia è aperto sia alle famiglie segnalate dai servizi sociali sia alle famiglie che volessero rivolgersi e che volessero un supporto per situazioni di difficoltà a livello familiare. Importante la presenza di educatori e psicologi cje lavorano anche su casi di violenza di genere».

«Dal punto di vista degli interventi a tutela della sicurezza - continua il comandante - il Comune di Corato nel 2019 si è dotato di un nuovo regolamento di polizia urbana che vieta la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 22 oltre il perimetro del centro storico. Tale misura è diventata strutturale al fine di ottenere il decoro e la vivibilità della zona, presupposto per assicurare una tutela maggiore della tranquillità dei residenti. L'attenzione della PS sul controllo del territorio rimane alta, in particolare sul centro storico».