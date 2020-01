Allarme "baby gang", controlli e telecamere non bastano. La mappa

È giusto parlare di allarme "baby gang" a Corato? Due settimane fa abbiamo raccontato tre storie riconducibili al fenomeno. Una dietro l'altra. Dall'universitario aggredito in piazza Sedile, alla 90enne picchiata nella sua abitazione in via San Vito, fino all'aggressione di un 70enne su via Roma. Fatti di cronaca legati da un dato comune: la giovane età degli aggressori. Eppure i casi sono più di quelli conosciuti, spesso per la reticenza delle vittime a sporgere denuncia.

La mappa. Analizzando soltanto quelli resi noti dalla stampa cittadina, il fenomeno non è circoscrivibile ad una zona specifica, ma si raccolgono nella cinta all'interno dell'extramurale. Piazza Sedile, via Roma ma anche largo Abbazia dove, nell'agosto scorso, ad avere la peggio sono stati alcuni soci della Pro loco mentre allestivano la mostra "Il Pendio". Non solo provocazioni, minacce e violenza. Qualche giorno fa è stato appiccato un incendio all'interno di una casa abbandonata in vico Mastrosanto.

Uscendo dal centro storico, nell'ottobre scorso, altri due episodi su via Castel del Monte: un anziano preso a sassate da una banda di ragazzini e auto vandalizzate dal lancio di pietre. Via Friuli è stata teatro di un atto di coraggio. Un 12enne ha sventato uno scippo ad opera di un altro minorenne terribile. Come detto abbiamo preso in considerazione soltanto i casi noti ma diverse segnalazioni arrivano anche da altre zone della città e dalle periferie.

Intanto il dibattito è acceso. Se ne parla sui social, ne parlano i candidati sindaci e i movimenti politici e oggi la questione finirà sul tavolo della Prefettura. Le forze dell'ordine se ne stanno già occupando ma a quanto pare serve qualcosa in più. A supporto dell'attività investigativa ci sono le 36 videocamere installate nel 2014, tutte funzionanti, che verranno implementate con la fibra ottica e altre telecamere, come ribadito dal comandante Milillo in occasione della festa di San Sebastiano. Permetteranno di coprire altri "angoli scoperti" della città e di rendere ancora più efficace la collaborazione tra Polizia Locale e le altre forze dell'ordine.

Il problema c'è, è serio e delicato perché riguarda minori e perché affonda le sue radici in un vuoto sociale che le istituzioni cercano di colmare con prevenzione, sensibilizzazione e strutture dedicate (ne hanno parlato sia Milillo che la Schettini nelle interviste che trovate in home). Un problema che sbatte anche contro il silenzio, le mancate denunce e una paura che si fa grande anche con i più piccoli.