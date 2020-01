Strade colabrodo? In via San Giovanni le buche le chiudono i residenti Copyright: CoratoLive.it

Non è la prima volta. E, magari, non sarà nemmeno l'ultima.

Siamo in via San Giovanni, a ridosso di via Santa Faustina Kowalska. Per intenderci, la zona in cui ogni sabato si svolge il mercato settimanale.

Si tratta di un altro quartiere della città, come altri, in cui "vige" quella stortura amministrativa chiamata "strade private a uso pubblico".

l risultato? Le strade sono piene di buche e i rattoppo li eseguono direttamente i residenti a loro spese.

È successo questo pomeriggio: sul posto è giunta una betoniera da cui è stato scaricato il materiale necessario per mettere una pezza alla strada "colabrodo".