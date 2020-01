​Due bimbi: «Mamma, perché la città è così sporca?»

In redazione giungono ogni giorno numerose segnalazioni su ciò che non funziona in città. Molte vengono approfondite e diventano spunto per articoli. Questa, però, merita di essere pubblicata così com'è.

La lamentela riguarda lo stato in cui versa piazza Mentana. Ma, a colpire di più, è che a sollevare la questione siano due bambini che chiedono alla mamma perché la città sia così sporca.

«Mi rivolgo a voi perché siete forse gli unici sempre pronti a partecipare attivamente a quello che accade in questo Paese. Paese che ormai vaga abbandonato in primis dai suoi cittadini» scrive la nostra lettrice.

«Ho due bambini di 7 e 4 anni che ogni giorno mi chiedono perché la città sia cosi sporca. Ho da oltre due anni preso in affitto un deposito in piazza Mentana, locale che pago profumatamente ogni mese per via della location, e ogni mattina arrivo e mi chiedo "ma quale location"? Piazza Mentana è, ad insaputa di tutti, una sorta di isola ecologica dove tutti si sentono in dovere di buttare bottiglie, cartacce, contenitori di pizza, carte di panzerotti.

Ho anche un cane che mi segue nei miei movimenti mattutini, porto con me bottiglia di acqua con detergente, bustine per raccogliere feci, salviettine... e cosa mi succede? Il cane si sporca nelle feci di chi non ha nessuna accortezza e nessun rispetto per le aiule di Piazza Mentana.

Vedo tutte le mattine i dipendenti Asipu costretti a pulire quello scenario disgustoso, ma non ho visto mai nessuno avere rispetto di questo nostro ambiente. Perché? è così dura rispettare quelli che sono i nostri stessi spazi?».

Cosa dire ai due bambini? È davvero questa la testimonianza che gli adulti intendono dare alle nuove generazioni? Sarebbe bello che a rispondere fossero proprio coloro che, senza il minimo senso civico, imbrattano la città senza ritegno.