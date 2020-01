​Centro storico, giovane universitario aggredito da baby gang in piazza Sedile

Il centro storico continua a essere un luogo troppo spesso poco sicuro. Dopo quanto avvenuto nei mesi scorsi in largo Abbazia, stavolta qualcosa di poco felice si è verificato in piazza Sedile.

L'episodio risale a giovedì scorso, quando un giovane universitario di 25 anni è stato aggredito in pieno giorno da un gruppetto di ragazzini o poco più.

È pomeriggio quando il giovane esce dalla biblioteca comunale per dirigersi verso il distributore automatico di bevande e snack, in via Roma, per fare un a pausa e acquistare un tè caldo. Entrato nel locale, si imbatte in un gruppo di ragazzi, forse neppure maggiorenni, intenti a fumare.

I componenti del gruppetto iniziano a provocare l'universitario, senza però ricevere risposta. Nel momento dell'uscita dal locale, però, gli viene teso uno sgambetto al quale lui risponde con un pacato «non fatelo più».

È a questa risposta che si scatena il putiferio. Il capobanda spinge il giovane e lo minaccia. Lui fugge verso piazza Sedile, ma i cinque o sei membri della banda lo inseguono e lo strattonano per il giubbotto.

Ne nasce una colluttazione, dinanzi a diversi passanti che inizialmente ammoniscono verbalmente i violenti ragazzini e che in seguito - grazie all'aiuto di un coraggioso signore - riescono a dividere i litiganti e mettere in fuga la baby gang che tenta invano di rubargli il giubbotto con dentro gli effetti personali.

Viene chiamata la polizia, ma all'arrivo della pattuglia, i componenti del gruppetto sono già fuggiti.

Alla fine il 25enne se la cava con una forte contusione a un dito della mano, una spaccatura al labbro e, va da sé, con un forte spavento.

Nelle prossime ore potrebbe essere formalizzata una denuncia contro ignoti.