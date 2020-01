Rapina a mano armata, ladri in fuga

Una rapina messa a segno in pochi minuti, in pieno giorno e su una strada trafficata come viale IV Novembre. È su questo che gli uomini del commissariato di polizia di Corato stanno indagando da stamattina.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 9: nel mirino di due rapinatori oggi c’è stato un negozio Compro oro. I due ladri sono entrati nell’attività commerciale armati di pistola, hanno minacciato il commesso e sono scappati con la refurtiva (contanti e oro) a bordo di un ciclomotore.

Sul posto anche una pattuglia dell’Imevi.