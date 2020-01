Aule gelide, lezioni sospese alla scuola Arbore

Ritorno a scuola al freddo e al gelo per i piccoli studenti della scuola primaria "Arbore".

Tornati puntualmente tra i banchi alle 8 di questa mattina, alunni e docenti hanno trovato il riscaldamento spento e, di conseguenza, temperature decisamente rigide in aule e corridoi, ancora di più dopo due settimane di chiusura.

Uno stato di cose che ha costretto la dirigente scolastica a sospendere l'attività didattica. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per certificare quanto stava avvenendo.

La causa della mancata accensione dell'impianto è da addebitare alla mancanza di carburante. La Arbore è infatti una delle due scuole cittadine (insieme alla Nuova italia, sempre parte del comprensivo Imbriani-Piccarreta) riscaldata con un impianto alimentato a gasolio. Purtroppo è capitato altre volte che il carburante fosse terminato senza che il Comune (cui spetta la manutenzione dell'impianto) avesse già programmato un rifornimento. Lo scorso anno, sempre al ritorno dalle vacanze natalizie, nell'istituto si era infatti verificata la stessa situazione.

In realtà pochi mesi fa nella scuola di viale Ettore Fieramosca è stato realizzato un nuovo impianto di riscaldamento alimentato a gas, quindi non più soggetto ai continui rifornimenti di gasolio. Ma, per una serie di questioni tecniche e burocratiche, l'impianto non è ancora attivo e dovrebbe entrare in funzione solo tra circa un mese.

La situazione è stata subito segnalata al Comune che ha previsto il rifornimento dell'impianto nel pomeriggio di oggi.