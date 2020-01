Il forte vento in città ho fatto ancora molti danni. Nel pomeriggio di ieri e durante le prime ore della sera sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato.

I cittadini hanno segnalato la presenza di rami e di alberi spezzati, di pali dell’illuminazione pubblica divelti e di disagi per le strade da diverse zone. In primis i vigili del fuoco hanno raggiunto via Bracco, poi anche la zona dell’Oasi. In viale IV novembre è stato necessario rimuovere da un palazzo in ristrutturazione dei pannelli pericolanti. Per fortuna non si sono registrati danni alle persone.