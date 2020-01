Malore alla guida, anziano finisce contro un muro su via Castel del Monte

Anziano ha un malore alla guida della sua auto e si schianta contro muro. È accaduto questa mattina poco dopo le 10 su via Castel del Monte.



L'uomo, a bordo di una Daewoo Lanos, stava percorrendo via Carlo Cattaneo. In seguito al malore ha perso il controllo dell'auto e ha imboccato via Castel del Monte contromano. Dopo aver percorso un breve tratto della strada, è finito contro il muro di uno stabile all'incrocio con via Umberto I.

Soccorso dal personale del 118, l'anziano è stato trasportato in ospedale a Bari. Per i rilievi è giunta sul posto la polizia locale. Intervenuta anche una pattuglia della Guardia di finanza.