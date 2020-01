Il 2020 in città inizia con un’auto in fiamme. Oggi pomeriggio tra le 17 e le 18, mentre forse più di uno era ancora a tavola, in via Abba (una traversa di viale Cadorna è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Arrivati dal distaccamento di Corato hanno dovuto sedare le fiamme che stavano divorando una Fiat Bravo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento ma non si esclude ipotesi dolosa. Sul posto anche i carabinieri di Corato ed una pattuglia dell’Imevi.