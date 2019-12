Passa la notte davanti ad un portone, i condomini gli tendono una mano

Un piccolo rettangolo di spugna, un cartone logoro e una coperta leggera. Questo il giaciglio di fortuna di un giovane straniero che ha passato la notte davanti al portone di un condominio, esposto al gelo dicembrino con addosso solo una giacca a vento leggera. Lo hanno trovato rannicchiato e confuso, ieri mattina, i condomini dello stabile. Una scena alla quale siamo poco abituati, una realtà così vicina alle grandi città ma poco comune per un paese di 50.000 abitanti.

Il ragazzo, alto e molto magro sembra avere poco più di trent'anni. Ha detto di provenire dal Marocco e parla un italiano essenziale. Non aveva con sé documenti e pare non abbia una casa. Solo qualche parola per esprimere le necessità primarie. Ha chiesto un caffè a chi ha provato ad aiutarlo; il titolare di un alimentare gli ha portato un bel bicchiere di latte caldo e un cornetto.

«Abbiamo cercato di dargli una mano come potevamo», dice un condomino. Dopo aver chiacchierato con il ragazzo, si è attivata la macchina della solidarietà. Alcuni condomini e titolari delle attività vicine l'hanno riscaldato e rifocillato, poi sono state chiamate le Forze dell'Ordine per un intervento più efficace.

Il materasso improvvisato è stato lasciato vicino ad alcuni bidoni di rifiuti. Forse perché non serve più, forse per essere ritrovato facilmente e utilizzato ancora una notte, fredda e disperata.