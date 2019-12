Magistrati arrestati: la Cassazione rinvia l'ordinanza di custodia cautelare di Nardi

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza di proroga della custodia cautelare in carcere per Michele Nardi, ex gip di Trani, coinvolto nell'inchiesta di Lecce sulla "giustizia svenduta" e, dal 14 gennaio scorso, detenuto nel penitenziario di Matera. Nardi, ritenuto il capo di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, è imputato insieme ad altri cinque presunti complici davanti al tribunale di Lecce mentre gli ex colleghi Antonio Savasta e Luigi Scimè hanno scelto il rito abbreviato.

L'avvocato Domenico Mariani ha discusso ieri la richiesta di annullamento dell'ordinanza con cui il gip Giovanni Gallo aveva prorogato la custodia cautelare, su richiesta della procura, che aveva ottenuto anche una proroga per svolgere le indagini. Il penalista aveva eccepito che la proroga della misura cautelare fosse illegittima in quanto non determinata da reali esigenze investigative, considerato che le attività sarebbero terminate prima della richiesta di proroga indagini.

La sua tesi era stata rigettata sia dal giudice per le indagini preliminari che dal Riesame mentre è stata ritenuta fondata dalla Cassazione. L'ordinanza è stata quindi annullata e il caso si appresta a tornare davanti al tribunale del Riesame.