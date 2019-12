Saccheggio al bar dopo la partita, denuncia e Daspo per quattro tifosi del Corato calcio

Denuncia e Daspo per quattro giovani tifosi del Corato Calcio, ritenuti responsabili di aver saccheggiato il bar di un’area di servizio sulla Lecce-Brindisi dopo una partita della squadra neroverde.

I fatti si riferiscono al 10 novembre scorso, giorno in cui si disputò la gara tra Gallipoli e Corato finita 2-2.

Dopo la gara, sulla via del ritorno i tifosi si fermarono per una sosta in un'area di servizio all'altezza di Squinzano. Mentre il folto gruppo di ultrà intonava cori da stadio, alcuni di loro arraffarono merce dagli scaffali del bar, venendo però immortalati dalle telecamere di sicurezza dell'esercizio commerciale.

Le indagini - condotte dalla Digos di Lecce in collaborazione con gli agenti del commissariato di Corato - hanno consentito di individuare in particolare quattro giovani tra i 18 e i 23 anni che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Per loro, dalla Questura di Lecce è in arrivo anche il Daspo, ovvero il divieto di ingresso allo stadio.

Ulteriori indagini sono in corso per identificare gli altri autori del saccheggio.