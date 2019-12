Rapinano agenzia di pratiche auto: 19enne in manette, complice ricercato

Il 19enne coratino L.A. è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione perché ritenuto responsabile del reato di rapina a mano armata in concorso con un complice in via di identificazione.

L’altro ieri, verso le 13 il gestore di un’agenzia di pratiche automobilistiche ha denunciato ai militari di aver subìto una rapina. La vittima, visibilmente sconvolta, in passato aveva già subito reati della stessa natura ma, questa volta la dinamica raccontata è stata diversa.

Secondo quanto raccontato, una persona a volto scoperto è entrata nell’agenzia e dopo essersi assicurata che non vi fosse nessun cliente, ha fatto entrare un complice. Quest'ultimo, con il volto parzialmente coperto e armato di coltello, ha intimato al titolare di consegnargli i soldi. L’azione, tanto fulminea quanto poco fruttuosa, ha procurato ai due malfattori il bottino di 35 euro.

Le immediate ricerche avviate dagli uomini dell'Arma hanno consentito di identificare il rapinatore a volto scoperto e di rintracciarlo nella propria abitazione, da cui è stato prelevato per essere accompagnato nella stazione dei Carabinieri per ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

La vittima, che in quel frangente stava formalizzando la denuncia, ha riconosciuto nel giovane uno dei rapinatori, così per il 19enne è scattato l’ arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani il ragazzo è quindi stato accompagnato in carcere.