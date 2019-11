Trema la terra a Creta, ennesima scossa avvertita in città

La terra trema ancora. Dopo il terremoto di 28 ore fa in Albania che ha svegliato Corato nel cuore della notte, una nuova scossa è stata registrata.

La terra ha tremato a Creta, in Grecia, con magnitudo 6,0 e profondità di 19,9km ed è stata avvertita nell'Adriatico alle 828.

Le vibrazioni sono giunte fino alla Puglia: vista l’ora in cui si è verificata, ad avvertire la scossa di sicuro c’è stato un numero molto più limitato di cittadini rispetto a ieri. Eppure, Nonostante la distanza, l’evento è stato risentito anche nella nostra Regione, in Calabria ed in Sicilia, come dimostrano i questionari finora compilati sul sito ufficiale dell’Istituto nazionale che monitora i terremoti.