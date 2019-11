Terremoto in Albania, scossa avvertita in città

Erano le 3.55 di oggi quando la terra ha tremato: a Corato - ma anche in tutto il centro-sud Italia - la scossa é stata avvertita in maniera chiara. Si è trattato di un terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro nella costa Albanese settentrionale, a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo: a confermarlo sono i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs. La scossa è stata sentita fino alla capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. Non si hanno ancora informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 6.4 è classificato come terremoto "forte": può avere un raggio di azione di 160 km e può essere distruttivo se la zona è densamente popolata.



“Dalla sala della protezione civile della Regione Puglia - scrive il presidente Emiliano - non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia”.



Seguiranno aggiornamenti.