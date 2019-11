Scoperta una gabbia abusiva per cacciare illegalmente i cinghiali

Una gabbia abusiva per cacciare illegalmente i cinghiali. È stata scoperta in zona Pedale, agro di Corato, dai Carabinieri Forestali della Stazione Parco di Ruvo di Puglia nell'ambito di appositi controlli su tutto il territorio murgiano coordinati dal Maggiore Giuliano Palomba.



La gabbia in ferro, ben mimetizzata tra la vegetazione boschiva e non autorizzata, era grande circa due metri per due e installata da ignoti per intrappolare fauna di grosse dimensioni, a cominciare dai cinghiali.

Accertata la natura abusiva dell’opera, la gabbia è stata rimossa.