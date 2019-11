Pioggia abbondante, allagato e chiuso al traffico il sottopasso di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Pioggia abbondante, allagato e chiuso al traffico il sottopasso di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Pioggia abbondante, allagato e chiuso al traffico il sottopasso di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Pioggia abbondante, allagato e chiuso al traffico il sottopasso di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Pioggia abbondante, allagato e chiuso al traffico il sottopasso di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

L'abbondante pioggia caduta da questa notte anche su Corato ha lasciato il segno.

Come sempre accade in questi casi, il primo punto della città a risentire dei temporali è il sottopasso di via Gravina. Il tratto che conduce verso la provinciale 231 si è infatti allagato e poco dopo è stato chiuso al traffico. Alcune auto rimaste bloccate sono state soccorse e tirate fuori anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Il temporale è aumentato di intensità soprattutto intorno alle 8, proprio in corrispondenza dell'ingresso a scuola di studenti e docenti. Il traffico ne è risultato inevitabilmente congestionato. Qualche problema in più all'ingresso della scuola Tattoli dove, mentre la pioggia cadeva abbondante, si è allagata la zona antistante il cancello d'ingresso. Una successiva ispezione da parte dei vigili non ha rilevato ulteriori problemi nel resto dell'edificio.

Dal Comando della Polizia locale fanno comunque sapere che «la situazione è sotto controllo e che non si sono registrati particolari disagi».

Forti ritardi sono infine segnalati lungo la tratta ferroviaria Bari Nord, come segnalato nel post in basso anche dagli attivisti del M5s di Corato.